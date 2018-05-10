15:30 10.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин увеличил зарплаты мэрам городов и главам областных советов – ФОТО

Кабинет министров Украины принял решение увеличить оклады мэрам городов и главам областных советов.

Кабмин увеличил зарплаты мэрам городов и главам областных советов – ФОТО

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Таким образом, должностной оклад мэру Киева и главам областных советов установлен в размере 15,4 тыс. гривен, а мэрам городов с населением более 1 млн человек - 12,2 тыс. гривен.

При этом, для первого замглавы мэра Киева и облсоветов установлен оклад в размере 13,8 тыс. гривен. Мэрам других городов в зависимости от их группы подняли оклады до 9,8-11,9 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"правительство Украины полностью выплатило все задолженности по заработной плате всем шахтерам в стране. По словам министра, без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет. Однако, есть большая проблема, как нехватка средств у правительства.


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