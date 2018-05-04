Президент Украины задекларировал 960 тыс. гривен доходов от банковских вкладов

Об этом свидетельствует соответствующая декларация главы государства, размещенная в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Таким образом, президент Украины Петр Порошенко внес в госреестр информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Известно, что он задекларировал 958 325 гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке: 104 783 грн, 296 884 грн и 556 658 грн.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало тотальную проверку электронных деклараций еще четверых человек, среди которых Наталья Корчак. Ведомство также утвердило итоги проверки семи деклараций.