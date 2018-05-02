08:17 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192896:nastya

Стало известно, кто будет оплачивать миротворцев на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Гримчак рассказал, что Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии на Донбассе.

Стало известно, кто будет оплачивать миротворцев на Донбассе

Кроме того, по словам замминистра, на сегодняшний день есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. Также есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование.

Грымчак убежден, что фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее.

Замминистра также рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО.0

Он также добавил, что, согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода " голубых шлемов" на восток Украины. 


Поделиться
Читайте также:
 
Макрон высказался о беспорядках в Париже Макрон высказался о беспорядках в Париже Генерал Майкл Хайден сожалеет только об одном - о России Южная Корея, Китай и Япония проведут переговоры 9 мая
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив