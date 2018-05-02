Стало известно, кто будет оплачивать миротворцев на Донбассе

Кроме того, по словам замминистра, на сегодняшний день есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. Также есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование.

Грымчак убежден, что фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее.

Замминистра также рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО.0

Он также добавил, что, согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода " голубых шлемов" на восток Украины.