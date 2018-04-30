16:56 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина получила возможность обойти Бразилию на европейском рынке птицы

В конце мая 2018 года набывает действия односторонний запрет Еврокомиссии для 25 бразильских птицефабрик, который компании не смогут обжаловать.

Украина получила возможность обойти Бразилию на европейском рынке птицы

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря ЕК PortalSpozywczy.pl.

Решение связано нарушением в официальной системе контроля безопасности пищевых продуктов. Оказалось, что Бразилия подделывала экспортные сертификаты, и не соблюдала ветеринарные рекомендации Союза после скандала 2017 года.

Для отмены решения производителям нужно будет доказать, что они соответствуют стандартам ЕС, и представить заявления о соответствии своих стандартов к евроуровню.

В связи с этим Европейский союз экстренно ищет поставщиков домашней птицы, в первую очередь, куриного филе.

Адам Куровский, експерт с польской SuperDrob SA, заявил, что до четверти объема куриного филе на рынок ЕС поступает из стран за пределами Союза, а именно из Бразилии, Таиланда, Чили и в последнее время из Украины.

Около 35% экспортного потенциала Бразилии составляли запрещенные ныне птицефабрики, так что образуется разрыв. В том числе, его может заполнить Украина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина теперь имеет право экспортировать куринное мясо государственного производителя на рынок Королевства Марокко.


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