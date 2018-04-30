Украина получила возможность обойти Бразилию на европейском рынке птицы

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря ЕК PortalSpozywczy.pl.

Решение связано нарушением в официальной системе контроля безопасности пищевых продуктов. Оказалось, что Бразилия подделывала экспортные сертификаты, и не соблюдала ветеринарные рекомендации Союза после скандала 2017 года.

Для отмены решения производителям нужно будет доказать, что они соответствуют стандартам ЕС, и представить заявления о соответствии своих стандартов к евроуровню.

В связи с этим Европейский союз экстренно ищет поставщиков домашней птицы, в первую очередь, куриного филе.

Адам Куровский, експерт с польской SuperDrob SA, заявил, что до четверти объема куриного филе на рынок ЕС поступает из стран за пределами Союза, а именно из Бразилии, Таиланда, Чили и в последнее время из Украины.

Около 35% экспортного потенциала Бразилии составляли запрещенные ныне птицефабрики, так что образуется разрыв. В том числе, его может заполнить Украина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина теперь имеет право экспортировать куринное мясо государственного производителя на рынок Королевства Марокко.