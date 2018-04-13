Дания даст добро на строительство "Северного потока" с условием транзита газа через Украину

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Известно, что Дания еще не дала согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Так как законодательство страны требует, чтобы правительство, принимая решения. Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

По словам премьера, данное строительство Северного потока-2 затрагивает не только коммерческие вопросы но и политические. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта "Северный поток-2". Указывается, что позиция двух государств по поводу реализации масштабного взаимовыгодного проекта в газовой сфере подтвердилась.