08:52 13.04.2018 | Политика | Новости
100191203:nastya

Дания даст добро на строительство "Северного потока" с условием транзита газа через Украину

Правительство Дании может разрешить строительство газопровода Северный поток-2 с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Дания даст добро на строительство

Об этом  заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Известно, что Дания еще не дала согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Так как законодательство страны требует, чтобы правительство, принимая решения. Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

По словам премьера, данное строительство Северного потока-2 затрагивает не только коммерческие вопросы но и политические. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель  сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта "Северный поток-2". Указывается, что позиция двух государств по поводу реализации масштабного взаимовыгодного проекта в газовой сфере подтвердилась.


Поделиться
Читайте также:
 
Минфин США ищет нового куратора санкций Авиакомпании мира прекратили полеты над Сирией Столичная власть обещает ежемесячно выплачивать материальную помощь детям с инвалидностью Россия в пятницу созывает Совбез ООН
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив