12:21 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин выплатил все задолженности перед шахтерами

Правительство Украины полностью выплатило все задолженности по заработной плате всем шахтерам в стране.

Кабмин выплатил все задолженности перед шахтерами

Об этом в пятницу, шестого апреля, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По словам министра, без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет. Однако, есть большая проблема, как нехватка средств у правительства.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки шахты №9 Нововолынская в Волынской устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Они отказались спускаться под землю.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на шахте Павлоградская предприятия "Павлоградуголь" произошло задымление кабельной продукции. В результате инцидента пришлось эвакуировать всех сотрудников. По предварительным данным никто из горняков не пострадал.


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