США совместно с Южной Кореей утвердили торговое соглашение

Согласно документу, Сеул сможет продолжить расширять свой авторынок в США, но тарифы на ввоз пикапов будут увеличены на 25 процентов до 2041 года.

Между странами также была договоренность о том, что США смогут ввозить в Южную Корею вдвое больше автомобилей – 50 тысяч в год.

В свою очередь объем поставок стали из Южной Кореи сократится на 30% в сравнении с общим объемом за последние три года и составит около 2,68 млн тонн в год.

Также американское правительство исключит Южную Корею из списка стран, на которые будут распространяться новые тарифы на импорт стали и алюминия.

Соглашение KORUS страны заключили в 2007 году, затем его частично пересматривали в 2012 году. США сейчас – второй по значимости торговый партнер для Южной Кореи.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.