14:58 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВФ подпишет новый меморандум с Украиной до 1 мая, - Данилюк

Новый меморандум между Украиной и Международным валютным фондом о сотрудничестве, могут подписать до 1 мая. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк.

МВФ подпишет новый меморандум с Украиной до 1 мая, - Данилюк

По его словам, сейчас по этому поводу проходит диалог с Европейской комиссией и в скором времени будут согласованы все вопросы. Окончательное одобрение программы ожидается в начале осени 2018 года.

Украина рассчитывает получить два транша от МВФ на общую сумму в один млрд долларов.

Министр отметил, что среди основных требований МВФ - продолжение борьбы с коррупцией. Однако ключевым условием для продолжения сотрудничества будет введение автоматической верификации электронных деклараций чиновников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму. В нем также будут вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке.


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