МВФ подпишет новый меморандум с Украиной до 1 мая, - Данилюк

По его словам, сейчас по этому поводу проходит диалог с Европейской комиссией и в скором времени будут согласованы все вопросы. Окончательное одобрение программы ожидается в начале осени 2018 года.

Украина рассчитывает получить два транша от МВФ на общую сумму в один млрд долларов.

Министр отметил, что среди основных требований МВФ - продолжение борьбы с коррупцией. Однако ключевым условием для продолжения сотрудничества будет введение автоматической верификации электронных деклараций чиновников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму. В нем также будут вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке.