Доходы от приватизации с начала года принесли бюджету 15,3 млн гривен, - ФГИ

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, за прошлый месяц 2018 года было продано 156 объектов из 186. В частности, продан пакет акций "Укрхудожпрома", Белоцерковского завода резиновых технических изделий (с 244 попытки), Объединенная инжиниринговая компания.

При этом из 17 выставленных бирж предприятий, проданы только две. В свою очередь другие предприятия, общей стоимостью более 155 млн долларов, не привлекают инвесторов.

"Причиной такого отношения к указанным объектам является наличие у них долгов, достигающих 100% балансовой стоимости", - отметил Трубаров.

Также директор ФГИ подчеркнул, что в 2012 году предусмотрено 10 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации, таким образом поступления в январе-июне составили 51,13% от данной суммы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины отмечает риск увеличения дефицита государственного бюджета к концу года сверх установленного Международным валютным фондом целевого показателя в 2,5% ВВП.