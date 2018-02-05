13:13 05.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185773:labazovych

Доходы от приватизации с начала года принесли бюджету 15,3 млн гривен, - ФГИ

В январе-августе Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет около 15,3 млн гривен от приватизации госимущества. Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы ФГИ.

Доходы от приватизации с начала года принесли бюджету 15,3 млн гривен, - ФГИ

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, за прошлый месяц 2018 года было продано 156 объектов из 186. В частности, продан пакет акций "Укрхудожпрома", Белоцерковского завода резиновых технических изделий (с 244 попытки), Объединенная инжиниринговая компания.

При этом из 17 выставленных бирж предприятий, проданы только две. В свою очередь другие предприятия, общей стоимостью более 155 млн долларов, не привлекают инвесторов.

"Причиной такого отношения к указанным объектам является наличие у них долгов, достигающих 100% балансовой стоимости", - отметил Трубаров.

Также директор ФГИ подчеркнул, что в 2012 году предусмотрено 10 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации, таким образом поступления в январе-июне составили 51,13% от данной суммы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины отмечает риск увеличения дефицита государственного бюджета к концу года сверх установленного Международным валютным фондом целевого показателя в 2,5% ВВП.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве растет количество заболевший гриппом, - Поворозник Европу завалило снегом, закрыты десятки трасс - ВИДЕО Три дня некоторые жильцы столицы будут без воды В Киеве вакцинированы более 90% детей от кори
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив