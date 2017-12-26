В Украине вскоре стартует новый этап электронного декларирования

Такие данные при помощи Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции. Согласно этой информации - для заблаговременной подготовки к этапу электронного декларирования в Украине, который начинается с января 2018 г., нужно выполнить следующие действия.

Так - субъекты декларирования должны проверить адрес электронного ящика, указанного в кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций местного самоуправления. Также согласно указу Президента, доступ к отдельным почтовым серверам в домене ".ru" уже был ограничен, поэтому следует применять почтовые ящики, которые не подпадают под указанные ограничения.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее задекларировал миллион гривен дохода.