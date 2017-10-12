До 2016 году украинцы платили дважды в ПФ, - Рева

Данные про это распространил министр соцполитики страны А. Рева – в рамках брифинга 12-го октября. Доход ПФУ в 2016 г. составил 112 миллиардов гривен госбюджета. Дотации же бюджета на выплаты пенсий составляли 145 миллиардов гривен.

Иными словами – каждая вторая гривна, что была направлена на выплату пенсий – это деньги госбюджета. Это на практике значило, что любой человек, плативший взносы в ПФУ, сделал это два раза.

Как сообщал УРА-Информ, Рева в рамках брифинга 12-го октября также поведал о проблемах с перерасчетом пенсий для переселенцев. С этим возникнут трудности, которые будут решены в течение пары месяцев – заверил Рева.