Джамала эмоционально высказалась о незаконном захвате украинских территорий - ФОТО

Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

По мнению певицы, трагедия Бабьего Яра, Голодомор, депортация крымских татар, должны подаваться украинцам так, чтобы те смогли почувствовать всю боль этих событий.

"Вот мы себе думали, что живем в современном обществе, когда, вроде как, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс", - объясняет певица.

Также Джамала очень расстроена, что о подобном горе СМИ информируют очень поверхностно.

"Даже в век интернета, когда ты сам можешь найти необходимую информацию, все равно остается очень много людей, которые смотрят телевидение", - говорит исполнительница крымскотатарского происхождения.

Напоследок артистка добавила, что все украинцы должны с уважением и вниманием относиться к истории и проблемам разных национальностей, проживающих на территории Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала посетила презентацию книги "Незламний".