В Украину запретили ввоз троих пропагандистских книг

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Специалисты сделали вывод, что книги вмещают в себя материалы, пропагандирующие государство-агрессора, а также имперские геополитические доктрины. Выделены печатные издания Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель: ООО "Альпина Паблишер", город Москва), Тима Скоренко "Изобретения в России: история русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (издатель ООО "Альпина нон-фикшн", город Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора" (издатель: ООО "Издательство "Е", город Москва).

Стоит отметить, что авторы первых двух книг из перечисленных - бывший глава совета директоров "Рамблера" Сергей Васильев и Тим Скоренко были замечены в проявлениях великорусского шовинизма. В свою очередь, Алексей Волков в книге "Шаги Командора" пропагандировал идеи "русского мира".

Глава Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ о предоставлении отказа ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" и ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз этих книг. Он призвал рецензентов внимательнее изучать содержание изданий, которые они рекомендуют к ввозу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в пункте контроля "Харьков-пассажирский" задержали женщину, которая готовилась вывезти в Россию на продажу редкую историческую книгу.