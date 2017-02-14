Джигурда в своем Instagram разместил фото женщины, за которую готов умереть

Напомним, недавно пара оформила развод. Анисина жаловалась на обращение супруга с детьми, злоупотребление алкоголем и наркотиками. В День святого Валентина Никита Джигурда на своей странице в Instagram опубликовал фото своей бывшей возлюбленной.

Никита Джигурда назвал Марину Анисину богиней, а их детей богами. Напоследок своей экс-жене он пожелал личного счастья.

"В ней столько чуда от края до края, что я умереть за нее родную реально готов, только бы была она, как женщина, счастлива, видя иллюзорность человеческих грез и снов", – гласит публикация.

Ранее Джигурда говорил о своей готовности помириться с Анисиной, веря в то, что еще может вернуть утраченное семейное счастье.