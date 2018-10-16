Температура воздуха в Киеве побила столетний рекорд

Согласно недавно полученным данным, столбик термометра сегодня поднялся до 23 градусов тепла. В частности, до этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса еще в 1916 году.

"На 15 часов 16 октября 2018 года температура составляла 23 градуса", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом году в Киеве метеорологическая осень началась 23 сентября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что страна находится под влиянием антициклона "Виктор" — ночь будет холодной, а день — теплым и солнечным.Также она пообещала, что тепло задержится в Украине до выходных. А с 21 октября температура воздуха будет снижаться.