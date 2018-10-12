16:33 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали подозреваемого в завладении средств "Энергоатома" на 6,4 млн евро

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого, который имел отношение к завладению средствами ГП НАЕК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро. 

В Киеве задержали подозреваемого в завладении средств

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своем микроблоге в Twitter.

По данным детективов, 11 октября под процессуальным руководством САП в Киеве произошел арест человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП НАЭК "Энергоатом" 

"Задержанный с ноября 2017 находился в розыске", - отметили в НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере). Указанному лицу сообщено о подозрении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины внес корректировки в финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Согласно новой стратегии ожидаемая сумма дохода повыситься почти на 15,4% - до 378 млн гривен.


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