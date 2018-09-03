13:42 03.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за селфи пьяная учительница выпала с третьего этажа

В Шевченковском районе столицы женщина неожиданно для всех выпала с третьего этажа старого здания, когда пыталась сделать очерное селфи.

В Киеве из-за селфи пьяная учительница выпала с третьего этажа

Об инциденте, произошедшем в воскресенье, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в городской клинической больнице Киева, куда была доставлена пострадавшая.

Отметим, что пострадавшая оказалась преподавательницей иностранного языка возрастом 39-лет. В частности, ради селфи, поднялась на третий этаж старого заброшенного здания, откуда и упала.

Как рассказали медики, в результате падения учительница получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена ​​в городскую клиническую больницу. Вместе с тем у пострадавшей диагностировано подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ.


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