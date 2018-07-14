День "Д" настал - киевляне негодуют из-за двукратного повышения проезда в общественном транспорте

Сообщается, что одноразовый проездной билет старого образца (4 гривен) будет действовать еще до конца июля:

- Билет старого образца обменять с 1 августа, сделав соответствующую доплату. Для этого обращайтесь в Службу организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" (ул. Каземира Малевича, 127);

- Месячный проездной на июль еще можно купить по старой цене;

- Штраф за безбилетный проезд составит 160 гривен;

- Льготники будут ездить по старым тарифам.

Но, уверяют в ведомстве, при покупке проездного на 4 вида транспорта стоимость одной поездки составит примерно 6,17 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее жители столицы массово скупают жетоны на метро в связи с существенным подорожанием цен на проезд, которые изменятся 14 июля.