11:41 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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День "Д" настал - киевляне негодуют из-за двукратного повышения проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня разовая поездка в столичном метрополитене будет стоит 8 гривен. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

День

Сообщается, что одноразовый проездной билет старого образца (4 гривен) будет действовать еще до конца июля:

- Билет старого образца обменять с 1 августа, сделав соответствующую доплату. Для этого обращайтесь в Службу организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" (ул. Каземира Малевича, 127);

- Месячный проездной на июль еще можно купить по старой цене;

- Штраф за безбилетный проезд составит 160 гривен;

- Льготники будут ездить по старым тарифам.

Но, уверяют в ведомстве, при покупке проездного на 4 вида транспорта стоимость одной поездки составит примерно 6,17 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее жители столицы массово скупают жетоны на метро в связи с существенным подорожанием цен на проезд, которые изменятся 14 июля.


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