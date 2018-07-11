В Киеве под Радой протестующие применили дымовые шашки - ФОТО

Об этом сообащет УНН.

Как выяснили столичные правоохранители, дымовые шашки зажгли владельцы машин с иностранной регистрацией – так называемые авто на "евробляхах" и потому сейчас вся площадь Конституции в дымовой завесе.

По словам сотрудников полиции, шашки протестующие зажигали под исполнение гимна Украины

Ометим, что сегодня в центре столицы проходит две акции протеста. Под зданием парламента митингует организация АвтоЕвроСила, а возле здания правительства находятся около тысячи работников предприятия ДнепрАзот.

Кроме того, под Кабинетом министров протестуют дети-хоккеисты с требованиями помочь им найти лед для тренировок.

"Всего в этой группе 20 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского. Водители транспортных средств требуют принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну.