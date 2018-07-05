10:38 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Шахтеры устроили акцию протеста возле Верховной Рады

Возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров.

Шахтеры устроили акцию протеста возле Верховной Рады

Как сообщают украинские СМИ, в данное время число активистов превышает 200 человек. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.

Кроме того, участники акции держат плакаты с лозунгами, среди которых: "Нет закрытию шахт!" и "Отдайте нашу зарплату!".

Участники акции также держат флаги с символикой своих объединений, в частности, Независимого профсоюза горняков Украины. Охрана здания парламента усилена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей территории России проходят массовые акции протеста, направленные против инаугурации президента страны Владимира Путина. Стоит отметить, что В Москве, Санкт-Петербурге акции протеста являются несанкционированными, и что полиция сможет применять силу в случае провокаций со стороны активистов.


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