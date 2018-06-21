В столице началась масштабная реконструкция ливневых стоков

Ремонтные работы будут проходить в два этапа. Для начала будет произведена очистка дождевого коллектора для разгрузки существующего с увеличением пропускной способности. Далее сотрудники профильных служб проведут обустройство очистных сооружений для очистки поверхностного стока дождевых вод.

Таким образом, дороги и пути от Никольской Слободки, Левобережной площади и Броварского проспекта в Днепровском районе реконструируют ливневую канализацию от уул. Митрополита Андрея Шептицкого (уул. Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице произошла авария на водопроводной сети. В результате инцидента временно отключили воду дома на 18 улицах. Как сообщает "Киевводоканал", по состоянию на три часа дня аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.