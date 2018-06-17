13:51 17.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "КиевПрайде" приняло участие около 3 тыс человек

 "Марш равенства" в Киеве собрал около 3 тыс активистов - представителей различных сексуальных меньшинств, гражданских орагнизаций и политиков. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

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По словам начальника столичной Нацполии Андрея Крыщенка, порядок на улицах во время мероприятия обепечивали около 5 тыс правоохранителей. От участников акции информации о пострадавших еще не поступало. 

Сейчас 28 человек уже были отпущены с райотделений полиции, на них составили административные протоколы. В ходе столкновений националистов с отрядами полиции пострадало 12 человек, из них пятеро полицейских нуждались в оказании первой медицинской помощи. Они получили отравление в следствии распыления слезоточивого газа. 

По завершению шествия ее участники проскандировали: "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Участники акции уже начали расходиться по своим делам. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", во время Марша Равенства правоохранителям пришлось приходится подавлять вспышки агрессии в отношении активистов со стороны националистических группировок. В результате были задержаны более 50 человек.

 


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