В "КиевПрайде" приняло участие около 3 тыс человек

По словам начальника столичной Нацполии Андрея Крыщенка, порядок на улицах во время мероприятия обепечивали около 5 тыс правоохранителей. От участников акции информации о пострадавших еще не поступало.

Сейчас 28 человек уже были отпущены с райотделений полиции, на них составили административные протоколы. В ходе столкновений националистов с отрядами полиции пострадало 12 человек, из них пятеро полицейских нуждались в оказании первой медицинской помощи. Они получили отравление в следствии распыления слезоточивого газа.

По завершению шествия ее участники проскандировали: "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Участники акции уже начали расходиться по своим делам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во время Марша Равенства правоохранителям пришлось приходится подавлять вспышки агрессии в отношении активистов со стороны националистических группировок. В результате были задержаны более 50 человек.