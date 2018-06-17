Столичный "КиевПрайд": количество задержанных достигло 60 человек

Так, более 200 человек из числа парамилитарных националистических группировок перекрыли улицу Владимирскую с целью препятствования проведению марша. Правоохранители вынуждены были принять меры для разблокировки движения. В отношении полиции было применено слезоточивый газ и "взрыв-пакеты".

Полицейские сообщили, что 28 человек были задержаны и доставлены в райуправление, но сами националисты утверждают, что задержанных намного больше. Всем им инкриминируют нанесение телесных повреждений представителям правоохранительных органов, потому что пять полицейских пострадали от слезоточивого газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня утром в Киеве возле Национальной оперы Украины начался Марш Равенства. Правопорядок на улицах в центре города обеспечивают около 5 тыс правоохранителей.