17:18 17.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Голубые", "розовые" и "радужные": итоги проведения Марша Равенства в Киеве - ФОТО,ВИДЕО

Сегодня, 17 июня в 9 утра в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

В рядах защитников ЛГБТ-сообществ были замечены Ребекка Хармс и министр Германии по делам Европы Майкл Рот. Присутствовали на акции и народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также посол Канады Роман Ващук.

В марше принимали участие люди разного возраста и категории, в костюмах и без, ярко накрашены и загримированные, и просто одетые активисты.

Около 10 молодчиков пытались помешать разноцветному параду. Они встали в начале колонны участников марша и начали скандировать: "Стоп парад".  Их оттеснили правоохранители, некоторых арестовали.

Шествие пытались преградить группа националистов, но их вытеснили правоохранители, 50 человек были доставлены в райотделения. На данный момент их всех отпустили.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня центральная часть улиц столицы будет перекрыта.


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