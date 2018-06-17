"Голубые", "розовые" и "радужные": итоги проведения Марша Равенства в Киеве - ФОТО,ВИДЕО

В рядах защитников ЛГБТ-сообществ были замечены Ребекка Хармс и министр Германии по делам Европы Майкл Рот. Присутствовали на акции и народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также посол Канады Роман Ващук.

В марше принимали участие люди разного возраста и категории, в костюмах и без, ярко накрашены и загримированные, и просто одетые активисты.

Около 10 молодчиков пытались помешать разноцветному параду. Они встали в начале колонны участников марша и начали скандировать: "Стоп парад". Их оттеснили правоохранители, некоторых арестовали.

Шествие пытались преградить группа националистов, но их вытеснили правоохранители, 50 человек были доставлены в райотделения. На данный момент их всех отпустили.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня центральная часть улиц столицы будет перекрыта.