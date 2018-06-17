"Голубые", "розовые" и "радужные": итоги проведения Марша Равенства в Киеве - ФОТО,ВИДЕО

Сегодня, 17 июня в 9 утра в Киеве возле Дома учителя стартовал Марша Равенства против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества и людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.
В рядах защитников ЛГБТ-сообществ были замечены Ребекка Хармс и министр Германии по делам Европы Майкл Рот. Присутствовали на акции и народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также посол Канады Роман Ващук.
В марше принимали участие люди разного возраста и категории, в костюмах и без, ярко накрашены и загримированные, и просто одетые активисты.
Около 10 молодчиков пытались помешать разноцветному параду. Они встали в начале колонны участников марша и начали скандировать: "Стоп парад". Их оттеснили правоохранители, некоторых арестовали.
Шествие пытались преградить группа националистов, но их вытеснили правоохранители, 50 человек были доставлены в райотделения. На данный момент их всех отпустили.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня центральная часть улиц столицы будет перекрыта.