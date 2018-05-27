Столичные копы нашли пропавшего болельщика из Норвегии - ФОТО

Об этом Национальная полиция сообщила на своей странице в Facebook. Так, в своем посте правоохранители заявили, что пока их сотрудники разыскивали болельщика "Ливерпуля", мужчина в то время воспользовался украинским гостеприимством.

По словам стажей порядка, товарища из Норвегии в состоянии сильного алкогольного опьянения киевлянин нашел на улице Набережно-Корчуватская в Голосеевском районе. Мужчина забрал иностранца домой, чтобы он пришел в себя, и сообщил о происшествии правоохранителям.

Стоит добавить, что во время финала UEFA Champions League Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве возле входа на стадион "Олимпийский" произошла кулачная потасовка между фанатами "Реала" и "Ливерпуля" после окончания матча. Сообщается, что всего за весь матч было два столкновения между болельщиками. Охрана стадиона, полисмены и стюарды моментально отреагировали на попытку фанатов спровоцировать столкновение на трибунах.