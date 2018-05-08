Киевводоканал введет систему штрафов за непогашенную задолженность

Таким образом, согласно новым правилам, с 10 июня 2018 года, вступает в действие закон "О жилищно-коммунальных услугах", в рамках которого ответственность потребителя за непогашенную задолженность станет более жесткой.

Соответствующим законом предусматривается начисление пени за каждый день ее просрочки, ограничения и прекращения предоставления услуги в целом.

Оплата услуг осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом, если договором не установлен иной срок.

Известно, что свыше 125 тыс. письменных предупреждений о наличии долга перед Киевводоканалом за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и отводу горячей воды доставлено в апреле в почтовые ящики потребителей. Долг киевлян перед Киевводоканалом превысил 303 млн грн, говорят в водоканале.

Однако, в Киевводоканале добавили, что готовы идти навстречу и заключить договор на поэтапное погашение долга.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с начала мая будет отключено холодное водоснабжение в столице, для надежной работы систем водоснабжения.