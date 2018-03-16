13:19 16.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188730:test

В Киеве задержан псевдовзрыватель Верховной Рады

В Киеве сотрудниками полиции была установлена личность мужчины, который звонил с заявлением, что хочет "сообщить что-то важное". Задержанный накануне соврал о минировании Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Киеве задержан псевдовзрыватель Верховной Рады

В дежурную часть Печерского управления полиции поступил звонок о скором взрыве Верховной Рады, после которого следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. С ними отправились взрывотехники, кинологи и спасатели.

Специалисты тщательно проверили здание и прилегающую территорию, но никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Таким образом полиция пришла к выводу, что информация ложная.

Правоохранители спустя недолгое время установили место, откуда поступил вызов. Как выяснилось, что звонок поступил со служебного номера, которым нарушитель пользовался во время своей работы.

Установили личность звонившего. Им оказался мужчина 1983 года рождения из Донецкой области. Последнее время он проживал и работал в Киеве.

Задержанный аргументировал свои действия тем, что хотел поделиться важной информацией. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним как ранее сообщал "УРА-Информ",  в правоохранительные службы 15 марта поступило сообщение о минировании торгового центра возле станции метро Лукьяновка.


Поделиться
 
MONATIK упал со сцены во время выступления - ВИДЕО В Киеве две иномарки съехали с дороги прямо в котлован – ФОТО ЕС введет "цифровой" налог для американских компаний Гройсман пообещал до конца марта выделить миллиард гривен на модернизацию шахт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив