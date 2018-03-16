В Киеве задержан псевдовзрыватель Верховной Рады

В дежурную часть Печерского управления полиции поступил звонок о скором взрыве Верховной Рады, после которого следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. С ними отправились взрывотехники, кинологи и спасатели.

Специалисты тщательно проверили здание и прилегающую территорию, но никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Таким образом полиция пришла к выводу, что информация ложная.

Правоохранители спустя недолгое время установили место, откуда поступил вызов. Как выяснилось, что звонок поступил со служебного номера, которым нарушитель пользовался во время своей работы.

Установили личность звонившего. Им оказался мужчина 1983 года рождения из Донецкой области. Последнее время он проживал и работал в Киеве.

Задержанный аргументировал свои действия тем, что хотел поделиться важной информацией. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним как ранее сообщал "УРА-Информ", в правоохранительные службы 15 марта поступило сообщение о минировании торгового центра возле станции метро Лукьяновка.