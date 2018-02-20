Около 200 киевлян задекларировали миллионные доходы

Об этом сообщила глава столичного управления ГФС Людмила Демченко в интервью одному из телеканалов.

По ее словам, на сегодняшний день более 3200 физических лиц подали декларации. В Киеве зафиксировано 200 миллионеров, хотя в прошлом году на сотню было меньше. Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

"На сегодня подано заявок на возврат 4 млн грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн", – сообщила Демченко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава государства Петр Порошенко задекларировал более одного миллиона гривен, которые он заработал от вкладов в Международный инвестиционный банк.