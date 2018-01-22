В столице цены на АЗС за сутки выросли почти на 10 копеек

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Отметим, средние розничные цены на бензин на украинских АЗС за 2017 год выросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/литр).

На стоимость топлива, главным образом, повлияло два фактора - рост цен на нефть на мировых рынках и падение курса гривны по отношению к евро, к которому привязаны ставки акцизов на топливо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских автомобильных заправочных станциях в течение последних суток подорожал бензин и дизельное топливо. Таким образом, в среднем топливо на автозаправках выросло в цене на гривну.