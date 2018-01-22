16:56 22.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В столице цены на АЗС за сутки выросли почти на 10 копеек

В понедельник, 22 января, стоимость на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ по сравнению с предыдущим днем в среднем выросли почти на 10 копеек. 

В столице цены на АЗС за сутки выросли почти на 10 копеек

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

Отметим, средние розничные цены на бензин на украинских АЗС за 2017 год выросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/литр).

На стоимость топлива, главным образом, повлияло два фактора - рост цен на нефть на мировых рынках и падение курса гривны по отношению к евро, к которому привязаны ставки акцизов на топливо. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских автомобильных заправочных станциях в течение последних суток подорожал  бензин и дизельное топливо. Таким образом, в среднем топливо на автозаправках выросло в цене на гривну.

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