22:00 18.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179434:roman

В Жулянах продолжается акция протеста

Ситуация с митингующими в киевском международном аэропорту "Киев" остается стабильной, никто из митингующих не провоцирует правоохранителей и сотрудников аэропорта.

В Жулянах продолжается акция протеста

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции города Киева.

Согласно информации источника, активисты продолжают свои протесты в аэропорт, однако работа терминалов остается в норме. Митингующие принесли с собой еще несколько спальных мешков и карематов, дополнительные палатки стали появляться около терминала "А". 

Как выяснилось, активисты протестуют против принудительной экстрадиции некоторых граждан Грузии, которых Украина обвиняет в угрозе национальной безопасности государства. СБУ совместно с Национальной полицией уже отправило на родину 8 граждан Грузии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в киевском аэропорту " Жуляны" появились автоматы для самостоятельной регистрации пассажиров на рейсы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив