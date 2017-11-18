В Жулянах продолжается акция протеста

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции города Киева.

Согласно информации источника, активисты продолжают свои протесты в аэропорт, однако работа терминалов остается в норме. Митингующие принесли с собой еще несколько спальных мешков и карематов, дополнительные палатки стали появляться около терминала "А".

Как выяснилось, активисты протестуют против принудительной экстрадиции некоторых граждан Грузии, которых Украина обвиняет в угрозе национальной безопасности государства. СБУ совместно с Национальной полицией уже отправило на родину 8 граждан Грузии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в киевском аэропорту " Жуляны" появились автоматы для самостоятельной регистрации пассажиров на рейсы.