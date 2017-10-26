17:35 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевводоканал" устранит последствия затопления ж/д вокзала

По итогам подсчета убытков и завершения работ  "Киевводоканал" намерен подать в суд иск.

Так, иск должен быть подан на компанию-застройщика. Известно, что в "Киевводоканале" планируют уже 26 октября 2017 года устранить все последствия затопления городского ж/д вокзала "Южный. Такие данные распространила пресс-секретарь "Киевводоканала" А. Слободянюк.

Согласно ее заявлению – работники "Киевводоканала" сейчас срочно включили перекачку. Это – такой процесс, когда в коллектор пускается шланг и с помощью станции ведется перекачка бетона в иной коллектор, чтобы водоснабжение не прекращалось.

Как сообщал УРА-Информ, столице из-за строительства около ж/д вокзала грозит экологическая катастрофа, потому что застройщик затопил канализационный коллектор.


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