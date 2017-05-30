13:14 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В озере Вигуровское обнаружен труп

В столице недавно водолазами было извлечено тело человека - из озера под названием Вигуровское. 

В озере Вигуровское обнаружен труп

Эти данные сегодня – 30-го мая – распространили в ГСЧС Киева. Согласно сведениям – 29-го мая в полдвенадцатого утра примерно представители ГУ ГСЧС страны в столице получили информацию о том, что в оз. города Вигуровское прямо на поверхности плавает труп мужчины.

Оказалось, что увидели труп на расстоянии пяти метров от берега. Спасатели, приехавшие на место, вскоре сумели достать тело и передали правоохранителям. Причины же инцидента сейчас выясняются.

Как сообщал УРА-Информ, зимой 2017-го года труп человека был обнаружен в районе столицы - Дарница.


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