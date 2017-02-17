11:17 17.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киевщине полиция неделю ищет 17-летнюю девушку

В Киевской области полиция вместе с родными уже больше недели разыскивают 17-летнюю девушку.

На Киевщине полиция неделю ищет 17-летнюю девушку

Речь идет об Анне Мельник, которая родом из села Вишняки. 7 февраля приблизительно в 6:30 она отправилась на учебу в Бородянку, именно тогда близкие видели ее в последний раз.

Такие сведения передает "Сегодня". Известно, что на момент ухода из дома на Анне была надеты синяя куртка, коричневые брюки, фиолетовая шапка, обуты красные ботинки. С собой Мельник прихватила сумку черного цвета.

Близкие и друзья пропавшей девушки просят позвонить по номеру "102" в случае владения любой информации об Анне.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове,  в одном из домов на улице Гетмана Мазепы был найден мертвый ребенок. Коробку с телом младенца обнаружили на 13-м этаже в подъезде дома.


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