Киевлян призвали быть осторожными из-за сильных снегопадов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10 градусов мороза ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Кроме того, пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

В свою очередь, коммунальщики напомнили о просьбе не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Отметим также, что машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", синоптики обещают практически на всех территории Украины снег, местами снегопады, а также значительное снижение температуры воздуха.