Спрос на фермерскую продукцию - ВИДЕО

При этом 4,2 миллионов личных сельских хозяйств производят 60 процентов валовой продукции АПК. Самый лучший показатель имеют: картошка(98%), овощи и фрукты(90%), молоко(80%). Далее идет свинина( около 70%), курятина( меньше 50%). Стоит отметить, что спрос на фермерские продукты растет со стороны ресторанов. Поэтому сами фермеры стремятся к соответствующему уровню.