14:50 29.01.2018 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Спрос на фермерскую продукцию - ВИДЕО

Для личных сельских хозяйств одной из главных проблем является отсутствие постоянно действующих и сложная доступность организованных каналов сбыта продукции для малых и средних фермеров. 

Спрос на фермерскую продукцию - ВИДЕО

При этом 4,2 миллионов личных сельских хозяйств производят 60 процентов валовой продукции АПК. Самый лучший показатель имеют: картошка(98%), овощи и фрукты(90%), молоко(80%). Далее идет свинина( около 70%), курятина( меньше 50%). Стоит отметить, что спрос на фермерские продукты растет со стороны ресторанов. Поэтому сами фермеры стремятся к соответствующему уровню.

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