ОгоЯкіЛюди: "100 найвливовіших українців" та презентація календаря "TOUCH magazine 2018" - ВИДЕО

Итак, кто самый влиятельный человек в Украине, каким нужно бить и что необходимо сделать или иметь, чтобы стать этим человеком — ответы на эти и другие вопросы узнавал наш ОгоЯкийВедучий.

Редакция журнала Touch magazine презентовала ежегодный календарь "Топ самых красивых и стильных девушек".

Кроме того, издание подводит итоги 2017 года и вручает премии самым прекрасным девушкам. Наша ведущая узнавала, может ли все-таки спасти мир и легко ли живется девушкам в этом мире.