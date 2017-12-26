16:19 26.12.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100182725:labazovych
ОгоЯкіЛюди: "100 найвливовіших українців" та презентація календаря "TOUCH magazine 2018" - ВИДЕО
Журнал "Фокус" традиционно подбивает итоги уходящего года. И ОгоЯкіЛюди находятся на презентации рейтинга.
Итак, кто самый влиятельный человек в Украине, каким нужно бить и что необходимо сделать или иметь, чтобы стать этим человеком — ответы на эти и другие вопросы узнавал наш ОгоЯкийВедучий.
Редакция журнала Touch magazine презентовала ежегодный календарь "Топ самых красивых и стильных девушек".
Кроме того, издание подводит итоги 2017 года и вручает премии самым прекрасным девушкам. Наша ведущая узнавала, может ли все-таки спасти мир и легко ли живется девушкам в этом мире.
На M1 Music Awards подвели музыкальные итоги года. Каких номинантов на премию поддерживают селебритис, об ихних планах на будущее, как выбирали свой Look на мероприятие — об этом и не только подробно узнавала ОгоЯкаВедуча.