16:19 26.12.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: "100 найвливовіших українців" та презентація календаря "TOUCH magazine 2018" - ВИДЕО

Журнал "Фокус" традиционно подбивает итоги уходящего года. И ОгоЯкіЛюди находятся на презентации рейтинга.

ОгоЯкіЛюди:

Итак, кто самый влиятельный человек в Украине, каким нужно бить и что необходимо сделать или иметь, чтобы стать этим человеком — ответы на эти и другие вопросы узнавал наш ОгоЯкийВедучий.
Редакция журнала Touch magazine презентовала ежегодный календарь "Топ самых красивых и стильных девушек".

Кроме того, издание подводит итоги 2017 года и вручает премии самым прекрасным девушкам. Наша ведущая узнавала, может ли все-таки спасти мир и легко ли живется девушкам в этом мире.

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