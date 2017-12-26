14:35 26.12.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100182713:labazovych
Как компьютерные технологии влияют на глобальную финансовую систему - ВИДЕО
Акцент продолжает подводить итоги 2017 год. И тема программы касается кибербезопасности и как компьютерные технологии влияют на глобальную финансовую систему.
Вспомним, что в этом году миром распространились два компьютерные вирусы — сначала WannaCry, затем — "Petya". Известно, что из-за вируса Petya пострадала украинская банковская отрасль, в частности Ощадбанк. Между тем, к концу года все заговорили о другой интернет-сенсации.
В частности, криптовалюте — биткоин. Ежедневно она растет в цене на тысячу долларов.
Гость студии — Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинской Аналитического Центра — расскажет, в чем ее секрет и какое у нее будущее.
Три человека на одно место. Нехватка квалифицированного рабочего персонала, переизбыток юристов и топ-менеджеров. Наибольшие запросы по зарплатам у столичных соискателей и отток рабочей силы из западных регионов.