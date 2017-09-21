13:39 21.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
100174339:labazovych

Рынок недвижимости: обвала не будет - ВИДЕО

Рынок недвижимости, в частности первичной, демонстрирует небывалый рост. Только за первое полугодие, только в Киеве, построили почти миллион квадратных метров жилья, и это свыше 231-го процента от аналогичного прошлогоднего показателя.

Рынок недвижимости: обвала не будет - ВИДЕО

Однако особого роста продаж при этом не наблюдается. Вследствие чего, возникает риск очередного «мыльного пузыря», который рано или поздно лопнет. Параллельно активизировались и мошенники.

Гость студии – Иван Кудояр, Председатель правления Союза консультантов по недвижимости Украины, юрист-консультант. С ним мы поговорим о наиболее распространённых вариантах обмана и схемах, которые только появляются, а также, о ключевых тенденциях украинского рынка недвижимости, и прогнозах на ближайшее будущее.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив