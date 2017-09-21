13:39 21.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174339:labazovych
Рынок недвижимости: обвала не будет - ВИДЕО
Рынок недвижимости, в частности первичной, демонстрирует небывалый рост. Только за первое полугодие, только в Киеве, построили почти миллион квадратных метров жилья, и это свыше 231-го процента от аналогичного прошлогоднего показателя.
Однако особого роста продаж при этом не наблюдается. Вследствие чего, возникает риск очередного «мыльного пузыря», который рано или поздно лопнет. Параллельно активизировались и мошенники.
Гость студии – Иван Кудояр, Председатель правления Союза консультантов по недвижимости Украины, юрист-консультант. С ним мы поговорим о наиболее распространённых вариантах обмана и схемах, которые только появляются, а также, о ключевых тенденциях украинского рынка недвижимости, и прогнозах на ближайшее будущее.