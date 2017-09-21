12:00 21.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Бюджет 2018 предусматривает увеличение помощи фермерам - ВИДЕО

В бюджете на следующий год предусмотрено увеличение помощи фермерам в объеме одного миллиарда гривен. 

Бюджет 2018 предусматривает увеличение помощи фермерам - ВИДЕО

Вопрос заключается в том, будет ли эта цифра зафиксирована в окончательном варианте.

Началась жатва поздних зерновых. Подробная информация с полей о том, с каким ощущением сельскохозяйственные производители встречают конец аграрного года.
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