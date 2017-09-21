12:00 21.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174319:labazovych
Бюджет 2018 предусматривает увеличение помощи фермерам - ВИДЕО
В бюджете на следующий год предусмотрено увеличение помощи фермерам в объеме одного миллиарда гривен.
Вопрос заключается в том, будет ли эта цифра зафиксирована в окончательном варианте.
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