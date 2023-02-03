Кадырову готовят особый титул в РФ: СМИ показали фото неожиданного документа

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», выложивший документ, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, главе Чечни готовят титул: «отец народа». Примечательно то, что подобное хотят прописать в Конституции Чеченской Республики. Данные изменения в главный документ республики предлагается вносить председателем парламента Магомедом Даудовым. К нему же присоединились еще 20 депутатов.

Кроме того, известно, что законопроект зарегистрировали 12 января. Но внимание СМИ он привлек сравнительно недавно. У многих людей возник вопрос о том, за какие заслуги Кадырову вообще хотят предоставить столь почетный для ЧР титул. К сожалению, информации по поводу этого просто нет.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, кто может стать следующим объектом российской агрессии после Украины (видео).