Политика

Кадырову готовят особый титул в РФ: СМИ показали фото неожиданного документа

Родион Власов

Как известно, Глава Чеченской республики получил не самую лучшую славу за пределами Российской Федерации, однако уже появилась информация, что ему намерены дать особое звание.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», выложивший документ, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, главе Чечни готовят титул: «отец народа». Примечательно то, что подобное хотят прописать в Конституции Чеченской Республики. Данные изменения в главный документ республики предлагается вносить председателем парламента Магомедом Даудовым. К нему же присоединились еще 20 депутатов.

Кроме того, известно, что законопроект зарегистрировали 12 января. Но внимание СМИ он привлек сравнительно недавно. У многих людей возник вопрос о том, за какие заслуги Кадырову вообще хотят предоставить столь почетный для ЧР титул. К сожалению, информации по поводу этого просто нет.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, кто может стать следующим объектом российской агрессии после Украины (видео).

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