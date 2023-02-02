Продукты, которые убивают человека: врачи сказали, от чего стоит отказаться

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Кофеин

Данный продукт плохо действует на нервную систему, нарушая сон. Специалисты считают, что недостаток сна ускоряет старение.

Сливки

Эксперты говорят о том, что они слишком жирны, плохо влияют на вес, сердце, суставы, работу мозга и гормоны.

Маргарин

Трансжиры, входящие в его состав, плохо влияют на сердце и суставы, вызывая заболевания и ЖКТ.

Колбаса

По выводам специалистов, нитраты могут вызвать рак, натрий-обезвоживание, насыщенные жиры повышают риск возникновения болезней сердца. Все это, увы, есть в колбасе.

Пища быстрого приготовления

Врачи говорят о том, что в такой еде содержится много сахара, соли и химических добавок. Это, в свою очередь, не только вредит ЖКТ, но и в перспективе угнетает иммунную систему.

Жирные соусы

Майонез, кетчуп и другие подобные соусы содержат большое количество вредных ингредиентов.

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