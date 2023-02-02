Продукты, которые убивают человека: врачи сказали, от чего стоит отказаться

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
Кофеин
Данный продукт плохо действует на нервную систему, нарушая сон. Специалисты считают, что недостаток сна ускоряет старение.
Сливки
Эксперты говорят о том, что они слишком жирны, плохо влияют на вес, сердце, суставы, работу мозга и гормоны.
Маргарин
Трансжиры, входящие в его состав, плохо влияют на сердце и суставы, вызывая заболевания и ЖКТ.
Колбаса
По выводам специалистов, нитраты могут вызвать рак, натрий-обезвоживание, насыщенные жиры повышают риск возникновения болезней сердца. Все это, увы, есть в колбасе.
Пища быстрого приготовления
Врачи говорят о том, что в такой еде содержится много сахара, соли и химических добавок. Это, в свою очередь, не только вредит ЖКТ, но и в перспективе угнетает иммунную систему.
Жирные соусы
Майонез, кетчуп и другие подобные соусы содержат большое количество вредных ингредиентов.
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