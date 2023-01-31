18-летняя американка узнала о своей беременности во время родов

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Об этой информации сообщила Тsn.ua, передает Ura-inform.

18-летняя американка попала в больницу из-за сильной боли в животе. Когда она прибыла в медучреждение, ей сказали, что у нее отошли воды, и она скоро родит.

Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку у Блантон не было никаких симптомов беременности, и она продолжала свой активный образ жизни – ездила верхом, рыбачила и охотилась, не зная, что ее ждет.

Несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Кроме того, у нее не появился большой живот.

Спустя несколько часов на свет появилась ее дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она находилась в истерике, но затем осознала, что произошло.

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