Здоровье Общество

18-летняя американка узнала о своей беременности во время родов

Родион Власов

Юная жительница Южной Каролины, США, Брай Блантон почувствовала боли в животе и при обращении в больницу неожиданно родила ребенка.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщила Тsn.ua, передает Ura-inform.

18-летняя американка попала в больницу из-за сильной боли в животе. Когда она прибыла в медучреждение, ей сказали, что у нее отошли воды, и она скоро родит.

Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку у Блантон не было никаких симптомов беременности, и она продолжала свой активный образ жизни – ездила верхом, рыбачила и охотилась, не зная, что ее ждет.

Несколько раз делала тесты на беременность, и все они показывали отрицательный результат. Кроме того, у нее не появился большой живот.

Спустя несколько часов на свет появилась ее дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она находилась в истерике, но затем осознала, что произошло.

Напомним, ранее сообщалось, этот продукт может сгубить ребенка: врачи сказали, с чем нужно быть осторожнее

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Куриные яйца в Украине будут продавать по-новому: что изменится

В Украине начнут продавать куриные яйца в соответствии с требованиями ЕС.

Родион Власов

Николаевский символ несокрушимости «считает минуты до победы» после обрушения дома из-за ракетного удара (фото)

В Николаеве после очередного ракетного удара по жилому дому остались часы, которые не перестали работать. Его сравнили с петушком из Бородянки или вазой фруктов из Днепра.

Родион Власов

Простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок

Как известно, сердце – это своего рода “двигатель” организма, поэтому задачей любого человека, который заботится о своем здоровье, является постоянная подпитка и укрепление данного органа.

Родион Власов

ДТЭК сказал, как украинцам получить больше света: специалисты о, что может сделать каждый

Энергетики предупредили, что жители Украины должны придерживаться еще одних правил, чтобы свет в их домах был как можно дольше.

kiman

Как получить досье на человека

В различных базах данных сохраняется вся информация о недвижимости, штрафах, арестах имущества, судебных делах и уголовных процессах всех граждан.

Родион Власов

Скоро начнем – Резников признался, как изменится ход войны в Украине

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал о том, что ВСУ получат в свое распоряжение те боевые машины, которые всерьез будут преображать военные действия.

Recent Post

Top Category