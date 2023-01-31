Технологии

На Солнце обнаружены странные вещи: ученые раскрыли, с чем столкнулись на этот раз (видео)

Родион Власов

Специалисты из Западного исследовательского института (США) рассказали о том, что они смогли увидеть на ключевой звезде для нашей планеты удивительные феномены.

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщил Forbes, передает «УРА-Информ».

Что было открыто?

Специалисты из Америки решили использовать специальные камеры GOES, которые позволяют сделать фото, демонстрирующее исключительно ультрафиолетовый свет Солнца. Благодаря этому они смогли обнаружить не только изображение короны Солнца, но еще и необычную структуру, которая напоминает собою паутину.

«До сего дня никто не проводил исследования ультрафиолетового излучения короны Солнца за такой временной период. Никто понятия не имел, что происходит в данном световом диапазоне. Мы сами представления не имели, что можем там рассмотреть», – говорит ведущий специалист Дэн Ситон.

Выводы специалистов

Что примечательно, ученые сами удивились из-за увиденного. Они рассмотрели в короне необычные, вытянутые, похожие на паутину плазменные структуры, что находятся в срединном слое короны. По словам специалистов, в данном месте идет освобождение накопленной энергии Солнца. После этого процесса начинается выброс в космическое пространство частиц солнца.

Напомним, учёные с помощью компьютерной томографии заглянули внутрь мумии: что удалось обнаружить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

kiman

Особенности и преимущества квадрокоптеров Autel

Квадрокоптером называют летательный беспилотный аппарат, оснащенный четырьмя пропеллерами.

Ирина

Учёные с помощью компьютерной томографии заглянули внутрь мумии: что удалось обнаружить

Об этой информации сообщил Frontiers, передает Ura-inform. Отмечается, что данная  мумия была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта, после чего ее отправили...
kiman

Чем горячекатаный стальной квадрат отличается от холоднокатаного?

Рассмотрим основные отличия горячекатаного стального квадрата от холоднокатаного

Родион Власов

В науке произошел прорыв: ученые сказали, к созданию какого лекарства они подошли

Эксперты из Института Уолтера и Элизы Холл (ИУЭХ) в Мельбурне сумели сделать открытие, которое в перспективе поможет миллионам людей, страдающих от серьезного заболевания.

Родион Власов

Google запустила новый инструмент для удаления личной информации из Интернета

Новой опцией можно воспользоваться прямо на странице поиска.

Родион Власов

Тайна гуманоида Атакамы раскрыта: ученые сказали, кто на самом деле им попался

Еще в начале 2000-ых годов исследователи сумели обнаружить загадочное существо, которое вызвало резонанс не только среди уфологов, но и в научных сообществах.

Recent Post

Top Category