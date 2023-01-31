На Солнце обнаружены странные вещи: ученые раскрыли, с чем столкнулись на этот раз (видео)

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Об этой информации сообщил Forbes, передает «УРА-Информ».

Что было открыто?

Специалисты из Америки решили использовать специальные камеры GOES, которые позволяют сделать фото, демонстрирующее исключительно ультрафиолетовый свет Солнца. Благодаря этому они смогли обнаружить не только изображение короны Солнца, но еще и необычную структуру, которая напоминает собою паутину.

«До сего дня никто не проводил исследования ультрафиолетового излучения короны Солнца за такой временной период. Никто понятия не имел, что происходит в данном световом диапазоне. Мы сами представления не имели, что можем там рассмотреть», – говорит ведущий специалист Дэн Ситон.

Выводы специалистов

Что примечательно, ученые сами удивились из-за увиденного. Они рассмотрели в короне необычные, вытянутые, похожие на паутину плазменные структуры, что находятся в срединном слое короны. По словам специалистов, в данном месте идет освобождение накопленной энергии Солнца. После этого процесса начинается выброс в космическое пространство частиц солнца.

Напомним, учёные с помощью компьютерной томографии заглянули внутрь мумии: что удалось обнаружить.