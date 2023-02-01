США поставили ультиматум РФ: Лавров раскрыл, какое сообщение он получил через Египет

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на информагентство из РФ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Штаты сумели передать свое послание через представителей власти Египта. Как заявил Лавров, сообщение передали через Госсекретаря США Энтони Блинкена. Известно, что он посещал Египет еще 30 января.

Лавров, в свою очередь, достаточно лаконично пересказал суть послания Америки. Он избрал для этого всего несколько слов: «Уйти и прекратить». Не исключается, что здесь есть явный намек на Украину, поскольку ВС России пришли именно на чужую территорию.

Затем представитель МИДа РФ подтвердил, что в США дали четкое понимание Российской Федерации. По словам Лаврова, если Кремль решил прекратить боевые действия с Украиной и выведет свои войска, то положение РФ будет развиваться в более благоприятной перспективе.

«Россия должна прекратить, Россия должна уйти. Тогда все будет хорошо», – сказал Лавров, цитируя сообщение.

Напомним, Джонсон озвучил истинную причину вторжения РФ в Украину: войны можно было избежать.