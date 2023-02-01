В РФ признали катастрофические потери: стало известно, сколько было ликвидировано оккупантов

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, сославшаяся на российские СМИ, передает «УРА-Информ».

«Пропагандисты признали, что около 45-50% десантников России умерли в Украине на войне», – коротко подметил источник, предоставив тематический ролик росСМИ.

Что примечательно, даже на федеральных каналах РФ признают, что Кремлю фактически нечем начинать новое наступление. Ведущий, в свою очередь, никак не оспаривал мнение гостя программы.

В данный же момент известно, что единственное направление, где ВС РФ хоть чего-то добиваются – это Донбасс. В частности, речь идет о Соледаре и Бахмуте, где активно задействованы наемники из ЧВК «Вагнер», а также заключенные из тюрем, которых, как утверждают авторитетные эксперты, «кидают» как мясо на позиции ВСУ. Однако, по словам специалистов, подобное не сможет продолжаться долго, поскольку у Кремля заканчивается человеческий ресурс.

Напомним, у Кадырова жестко «прошлись» по Путину: стало известно, что творили чеченцы в Мелитополе.