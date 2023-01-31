Джонсон озвучил истинную причину вторжения РФ в Украину: войны можно было избежать

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Об этой информации сообщил Nv.ua, передает Ura-inform.

Он подчеркнул, что если бы Запад взял на себя смелость и сделал Украину членом НАТО, то не было бы вторжения российской армии 24 февраля 2022 года.

«Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику «открытых дверей» в НАТО, и что они имеют право «избирать свою судьбу», и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс – потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето», – отметил Джонсон.

Как итог, по его словам, «худшая война» в Европе за последние 80 лет. По мнению Джонсона, российский диктатор отдал приказ о вторжении в Украину не потому, что НАТО приблизился к российской границе, а потому что Путин не верил в способность Запада оказать помощь и защиту Киеву.

«Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал – и имел многочисленные доказательства этого – что мы не очень серьезно относились к защите Украины», – подчеркнул Джонсон.

Если бы свое время Альянс разработал четкую программу вхождения Украины в НАТО, то этой катастрофы могло бы и не быть, уверен политик.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского обсуждают с НАТО особый проект: инсайдер ОП сказал, что хотят устроить в Украине.