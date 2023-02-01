Акцент

Путин смертельно болен: в разведке Украины выяснили, чем именно

Родион Власов

Ключевой представитель Главного управления разведки Украинского государства Кирилл Буданов рассказал о том, каков смертельный недуг главы Российской Федерации Владимира Путина.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Буданов уверяет, что у президента России онкология. В связи с этим глава ГУР даже усомнился в том, является ли в данный момент реальный Путин открытым для публики. Более того, Буданов уверяет, что диктатор даже охотно использует двойников.  

В свою очередь, известный террорист, приложивший свою руку к созданию «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), утверждает, что двойники главы РФ используются для публичных выступлений или потенциально опасных поездок.

Однако в данный момент никто не говорит о том, насколько плачевна ситуация со здоровьем Путина. У Буданова по поводу этого тоже ничего не сказали.

Как сообщалось ранее, Шмыгаль анонсировал разработку новой системы закупок для армии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Ермак анонсировал позитивные сигналы со стороны Запада: в ОП сказали, что Киев скоро может получить

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, над чем в данный момент работают дипломаты Украины, чтобы помочь Вооруженным силам на фронтовых линиях.

Родион Власов

Что получит Запад в случае победы Украины: Шарий обратил внимание на особое заявление

Скандально известный украинский блогер и глава партии «ППШ» Анатолий Шарий представил краткий пост, где рассказал, какая причина является двигательной силой для Америки в конфликте РФ против Украинского государства.

Родион Власов

США приняли военное решение по Украине: СМИ объяснили, что намерен изменить Вашингтон

Представители западного издания The New York Times предупредили, что Соединенные Штаты решились на изменение динамики боев на фронтовых линиях в Украинском государстве.

Ирина

ВСУ выйдут на границы 1991года: Свитан назвал сроки

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан спрогнозировал развитие войны в Украине.

Ирина

Глава Минобороны Италии спрогнозировал, когда может начаться Третья мировая война

Толчком к началу Третьей мировой войны могут стать события в Украине.

Родион Власов

Москва послала новый сигнал Киеву: политолог обратили внимание, о чем сказал Патрушев

Политический эксперт Тарас Березовец рассмотрел в недавнем заявлении секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева определенный намек для Украинского государства.

Recent Post

Top Category