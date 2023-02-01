Путин смертельно болен: в разведке Украины выяснили, чем именно

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Буданов уверяет, что у президента России онкология. В связи с этим глава ГУР даже усомнился в том, является ли в данный момент реальный Путин открытым для публики. Более того, Буданов уверяет, что диктатор даже охотно использует двойников.

В свою очередь, известный террорист, приложивший свою руку к созданию «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), утверждает, что двойники главы РФ используются для публичных выступлений или потенциально опасных поездок.

Однако в данный момент никто не говорит о том, насколько плачевна ситуация со здоровьем Путина. У Буданова по поводу этого тоже ничего не сказали.

Как сообщалось ранее, Шмыгаль анонсировал разработку новой системы закупок для армии.