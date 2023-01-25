2023 год может решить исход войны: источник раскрыл, почему Зеленский хочет все закончить

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник сказал, что будущее наступление Вооруженных сил Украины напрямую зависит от мобилизационного процесса. По его словам, ВСУ нуждаются в десятках тысячах новых солдат. Так же нужно формировать резервистов в размере 200 000 солдат и даже больше.

«Весной или летом начнется более широкая мясорубка. Будут гибнуть тысячи в день, однако в ОП нацелены только на результативность, а не на цену. Остался только год. Ведь чем больше длится война, тем и рисков больше. От нее население попросту устанет, а еще могут появиться новые горячие точки с мировыми проблемами. Вот все и говорят о том, что 2023, скорее всего, многое разрешит», – заключил источник.