Общество

2023 год может решить исход войны: источник раскрыл, почему Зеленский хочет все закончить

Родион Власов

Инсайдер из Офиса Президента утверждает, что будущее наступление зависит от ключевого фактора, который в данный момент власти Украины начали прорабатывать.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник сказал, что будущее наступление Вооруженных сил Украины напрямую зависит от мобилизационного процесса. По его словам, ВСУ нуждаются в десятках тысячах новых солдат. Так же нужно формировать резервистов в размере 200 000 солдат и даже больше.

«Весной или летом начнется более широкая мясорубка. Будут гибнуть тысячи в день, однако в ОП нацелены только на результативность, а не на цену. Остался только год. Ведь чем больше длится война, тем и рисков больше. От нее население попросту устанет, а еще могут появиться новые горячие точки с мировыми проблемами. Вот все и говорят о том, что 2023, скорее всего, многое разрешит», – заключил источник.

Напомним, война не зашла в тупик: в разведке США рассказали, что нужно Украине для победы.

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