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Россия переходит к новому этапу войны – разведка выяснила, что теперь «на мушке» у Кремля

Родион Власов

Разведывательное агентство Великобритании «МИ-6» отправило соответствующие данные на Банковую, где напрямую говорится о соответствующем решении России.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдера в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные разведки в ОП, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что в Креме снова начались разговора о формате с разрушением мостовых переправ через Днепр. Россия переходит к новому этапу войны. Он предусматривает то, что будет полноценно уничтожена критическая инфраструктура Украины», – коротко подметил источник.  

Однако со стороны официальных лиц Украинского государства или Российской Федерации подобной информации не поступало. Впрочем, стоит отметить, что ради конспирации обе стороны лишний раз не предоставляют сведений о разговорах властей.

Напомним, в РФ готовится еще один проект к годовщине «СВО»: СМИ выяснили, кто намерен встретиться.

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