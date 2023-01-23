Происшествия

Кремль избрал жесткую тактику по Донбассу: источник раскрыл, что говорят военным перед боем

Родион Власов

Стало известно, как в действительности относятся к некоторым военнослужащим в Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Источник, ссылаясь на информацию, полученную из среды российских военных, дислоцирующихся в неподконтрольной Украине Горловке, российское командование стремится сохранить динамику продвижения войск вперед, что, якобы вселяет в российских солдат оптимизм и удовлетворяет требование Кремля: каждый день одерживать победы и докладывать об успехах. Ресурс отмечает:

«Командующий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хочет заткнуть за пояс российское командование, поэтому не скупится на стимулирование вагнеровцев, чтобы захватить Бахмут. Он обещает премии, звания, награды, а зекам – снятие судимости за конкретно взятую ими высоту, опорный пункт или рубеж», – сказано в сообщении.

По информации Телеграмм-канала, “вагнеровцами” проверяют, не заминирован ли участок, по которому потом пойдут российские танки:

“Перед этим командир поставил им задачу: «захватить 100 метров украинской территории. После этого вы фактически обеспечиваете себе снятие судимости и вольную жизнь!» Вот за это они и бегут. Каждый день им задача – хоть умрите, но минимум 100 метров!”, – заключил источник.

“Вольнодумец” отмечает, что российское командование знает о больших поставках вооружений в Украину в ближайшее время, в связи с чем россияне стремятся захватить, как можно больше украинской территории, а потом и перемирие можно объявить. 

Напомним, когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты.

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